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Эксперт оценил сокращение доли микростудий на столичном рынке новостроек

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Малогабаритные студии площадью менее 28 квадратных метров могут перестать появляться в новых жилых проектах Москвы уже в 2027 году. Их доля в экспозиции сокращается: девелоперы все чаще заменяют компактные форматы на евродвухкомнатные квартиры площадью от 28 квадратных метров с отдельной спальней и кухней-гостиной. При этом микростудии полностью с рынка не исчезнут, считает руководитель департамента продаж компании «Расцветай Столица» Святослав Иванов.

По его словам, в ближайшие годы такие лоты будут реализовываться в рамках ранее полученных разрешений на строительство, а затем основной объем предложения может переместиться на вторичный рынок.

«Полностью микростудии не исчезнут, но их предложение в новостройках сойдет на нет. Оставшиеся квартиры будут продаваться как остатки в проектах, реализуемых по старым разрешениям. В дальнейшем рынок перейдет преимущественно в формат перепродаж», — отметил он.

Основную аудиторию микростудий составляют три группы покупателей. Первая — молодые люди, приобретающие первое собственное жилье. По данным компании, 96% жителей малогабаритных квартир планируют переехать в более просторное жилье, а 48% рассчитывают сделать это в ближайшие два—три года.

Вторая группа — инвесторы. Около 30% покупателей рассматривают студии прежде всего как вложение средств. Доход от аренды компактной квартиры, по оценке эксперта, составляет 30–40 тысяч рублей в месяц, тогда как сдача трехкомнатной квартиры может приносить 60–80 тысяч рублей. При меньшем бюджете покупки студия может обеспечивать более высокую доходность на вложенный капитал.

Третья категория — покупатели, для которых определяющим фактором остается локация. В этом случае площадь квартиры занимает лишь седьмое место среди критериев выбора, уступая расположению дома и транспортной доступности, пишут «Известия».

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