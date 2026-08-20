Проект строительства новой башни «Лахта Центра» получил одобрение

Проект получил положительное заключение 31 июля. Башня высотой 703 метров будет возведена западнее существующего комплекса «Лахта Центр» и в случае реализации станет самой высокой в Европе и одной из самых высоких в мире.

Фото: Полина Ястребцева / ТАСС

Проект строительства второй башни многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Соответствующая запись опубликована в Едином государственном реестре заключений экспертизы.

Согласно данным реестра, государственная экспертиза одобрила проектную документацию для строительства многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», который планируется возвести в Приморском районе Санкт-Петербурга, западнее существующего комплекса «Лахта Центр». Заключение датировано 31 июля 2026 года, в тот же день сведения были внесены в реестр.

Застройщиком проекта выступает АО «Синергия», техническим заказчиком — АО «Ренконс». В реестре указано, что экспертиза проводилась в отношении проектной документации на строительство объекта.

Проект строительства второй башни комплекса «Лахта Центр» был представлен в 2021 году. Предварительно завершить строительство планируется к 2033 году, а ввод объекта в эксплуатацию с учетом отделочных работ ожидается ближе к 2042 году. В случае реализации проекта 703-метровая башня станет самой высокой в Европе и одной из самых высоких в мире, уступив только дубайскому небоскребу «Бурдж-Халифа», высота которого 828 метров.

Проект также предусматривает возведение «Лахта Центра 3» высотой 570 м с аналогичным сроком завершения строительства. Строительство первой и пока единственной башни в Лахте велось шесть лет.

Ранее проект получил критику со стороны ЮНЕСКО. В организации заявили, что новые высотные здания могут негативно повлиять на историческую панораму Санкт-Петербурга и восприятие объектов Всемирного наследия.

Так, изначально проект «Лахта Центр» должен был получить название «Охта Центр» и располагаться напротив Смольного собора в центре города, однако, поскольку эта территория признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, власти выступили против строительства и проект был перенесен в район Лахта на берегу Финского залива, пишет РБК.