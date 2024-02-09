Недвижимость

В России зафиксировали падение спроса на вторичное жилье

Спрос на покупку вторичного жилья в крупных российских городах упал в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года на 29%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости».

«По сравнению с январем 2023 года спрос снизился на 29%, а цены выросли на 14% за объект и на 10% в пересчете на квадратные метры», – рассказал РИА Недвижимость представитель сервиса.

По его словам, спрос на вторичном рынке жилья за год снизился во всех 33 городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости» (подсчитывалось количество контактов с объявлениями на платформе).

Сильнее всего интерес к квартирам в старом фонде уменьшился в Москве (-43%), Челябинске (-44%) и Саратове (-42%). В Санкт-Петербурге интерес к покупке вторичного жилья снизился в годовой динамике на 7%, Новосибирске - на 16%, Екатеринбурге - на 17%, сообщили в «Авито».

«Главная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья по сравнению с показателями годичной давности – дорогая ипотека. За год ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась с 7,5 до 16%, а за ней выросли и ставки по кредитам. В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы», – прокомментировал данные руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.