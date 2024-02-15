Объем выдачи ипотеки в России может упасть вполовину в 2024 году

По итогам января 2024 года объем выданной ипотеки в РФ снизился на 7% против того же месяца 2023 года, до 262 млрд рублей (71 тыс. кредитов), подсчитали в ДОМ.РФ. При этом сокращение произошло только в сегменте рыночных программ - на 31% по количеству и на 51% по объему к январю 2023 года, поскольку ставки по ним остаются на запретительном уровне - около 17%. В то же время выдача ипотеки по льготным программам выросла в январе на 32% по количеству и на 38% по сравнению с январем 2023 года.
Снижение размера субсидии по льготным кредитам в общей сложности на 1 п.п. после 23 декабря 2023 года и повышение макронадбавок ЦБ РФ по ипотечным займам привели к снижению маржинальности выдачи ипотеки по госпрограммам, отметили в ДОМ.РФ. Это подтолкнуло ряд крупных банков ввести комиссии для застройщиков при работе по льготным программам. В результате комиссии для девелоперов были перенесены в цены новостроек, выдачи ипотеки с господдержкой замедлились, конкуренция снизилась, рынок фрагментировался, а прозрачная и понятная модель выдачи ипотеки была разрушена, резюмировали в госкомпании.