Недвижимость

Объем выдачи ипотеки в России может упасть вполовину в 2024 году

Объем выданной по итогам 2024 года ипотеки в РФ может сократиться на 35,9-50% относительно результата 2023 года и составить 3,9-5 трлн рублей. Такой прогноз содержится в докладе Аналитического центра ДОМ.РФ.

«По прогнозу ДОМ.РФ, в 2024 году выдача ипотеки сократится по сравнению с рекордным уровнем 2023 года (даже с учетом продления "Семейной ипотеки" после 01.07.2024) и составит 1,1-1,4 млн кредитов на 3,9-5,0 трлн рублей«, - говорится в отчете.

По итогам 2023 года объем выданной в РФ ипотеки вырос на 62% год к году и составил 7,8 трлн рублей - максимум за всю историю. В минувшем году было оформлено 2 млн кредитов, что на 53% больше 2022 года, пишет ТАСС.

В ДОМ.РФ считают, что на объемы выдачи жилищных займов в этом году будут негативно влиять высокие рыночные ставки, ужесточение условий выдачи кредитов по льготным программам с 23 декабря 2023 года, более жесткое регулирование ЦБ РФ и запланированное на 1 июля завершение программы льготной ипотеки.