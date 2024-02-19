Недвижимость

Регионы России могут разделить на пять «ипотечных кластеров»

Правительство РФ прорабатывает вопрос внесения изменений в ипотечные программы с господдержкой, сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга. Предполагается, что российские регионы возможно разделить на пять кластеров: «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «cтагнирующие», «депрессивные».

«Дифференциация условий льготной ипотеки в зависимости от региона обсуждается с прошлого года. В целом эта мера позволит сделать программу более адресной: развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», — пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Вероятность принятия инициативы велика, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Он напомнил, что глава Центробанка призывала дифференцировать ставку льготной ипотеки в зависимости от региона выдачи, пишут «Известия».

«Думаю, что нам надо будет вместе с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев», — заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года.

В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что регулятор готов рассмотреть предложения по разделению регионов на кластеры, если они к нему поступят.

Министерство финансов также придерживается позиции о необходимости адресной и социальной направленности льготных программ, сообщили в пресс-службе ведомства.