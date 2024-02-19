Недвижимость

Только каждая пятая квартира в России покупается без ипотеки - исследование

Россияне стали чаще покупать квартиры в ипотеку: в 2023 году доля купленной «за наличные» недвижимости сократилась на 4 процентных пункта - до 20%, говорится в исследовании инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип».

«В 2023 году лишь 20% квартир было приобретено без использования ипотечных программ. Стоит отметить, что годом ранее их доля была на 4 процентных пункта выше и достигала 24%», - отметили аналитики.

Снижение доли квартир, купленных «за наличные», гендиректор компании Евгений Шавнев объясняет тем, что, с одной стороны, произошел рост цен на объекты недвижимости - в среднем на 5-15% в зависимости от региона. С другой стороны, подавляющее большинство россиян (70%) считают недвижимость одним из самых надежных инструментов для инвестирования, однако своих средств для ее приобретения не хватает у 90% россиян, планирующих покупку с этой целью, пишет РИА Новости.

Средняя стоимость квартиры, купленной без использования ипотеки, в 2023 году составляла 11,5 миллионов рублей, указали в компании. В то же время средний размер ипотечного кредита в 2023 году был на уровне 4 миллионов рублей при первоначальном взносе около 30%. Таким образом, стоимость ипотечной квартиры находится в пределах 5-5,5 миллионов рублей.