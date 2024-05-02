Недвижимость

Идея взять ипотеку от работодателя кажется привлекательной каждому четвертому псковичу – опрос

24% занятых псковичей привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Интерес к корпоративной ипотеке со стороны работающих псковичей есть: 24% привлекает идея взять ипотеку от компании на льготных условиях.

О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя горожане с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. Женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин. Респондентам 35-44 лет возможность воспользоваться займом от предприятия важнее, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше. Количество заинтересованных в корпоративной ипотеке растет с увеличением уровня дохода опрошенных.