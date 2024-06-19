Недвижимость

«Жилой дом Карамышевых» в Пскове изъяли у собственника для продажи на торгах

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Карамышевых» (первая половина XIX века, 1870 годы, конец XIX- начало XX века) в Пскове по требованию комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области изъяли у собственника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, решение вынес Псковский городской суд.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

«Жилой дом Карамышевых» располагается на улице Советской, 46 в Пскове. Памятник изъяли у собственника для продажи с публичных торгов в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отмечается, что ранее комитет по охране объектов культурного наследия «принял исчерпывающий комплекс мер воздействия для понуждения собственника к принятию мер по сохранению памятника» (утверждение и направление охранного обязательства, выдача предостережения, решение суда о понуждении к проведению работ по сохранению), но положительного результата они не принесли.

Решение суда в законную силу пока не вступило.