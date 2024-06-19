Недвижимость

Новоржевскую администрацию обязали обеспечить жильем пожилую женщину-инвалида и ее дочь

Проверку исполнения законодательства о защите прав социально незащищенных категорий граждан провела прокуратура Новоржевского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Проверка показала, что с 2020 в администрации Новоржевского округа на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении состоит пенсионерка - инвалид 2-ой группы 1953 года рождения, временно проживающая в комнате площадью около восьми квадратных метров совместно с дочерью 1989 года рождения, которая также является инвалидом с детства в виду психического заболевания.

Установлено, что тяжелая форма хронического заболевания предоставляла гражданину право претендовать на получение от органа местного самоуправления жилого помещения вне очереди, однако на момент проверки жилое помещение не предоставлено, меры по поиску жилья не предпринимались.

В целях защиты прав социально незащищенного гражданина прокуратура округа направила в суд исковое заявление с требованием предоставить семье жилое помещение вне очереди.

Пушкиногорский районный суд (с постоянным присутствием в городе Новоржеве) исковое заявление удовлетворил, обязал муниципальное образование предоставить пенсионерке вне очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, в границах города Новоржева, отвечающее санитарно-техническим требованиям, общей площадью не менее установленной нормы.

Фактически решение суда исполнено, в текущем году органом местного самоуправления с пенсионеркой заключен договор социального найма и предоставлена благоустроенная однокомнатная квартира в городе Новоржеве.