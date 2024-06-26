Недвижимость

Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с положительной динамикой заработных плат и процентных ставок по депозитам.

Так, минимальное число лет, необходимых псковской семье, чтобы накопить на квартиру в мае 2024 года, составляет 6,1, в 2023 году это было 8,8 лет. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в мае 2024 года составила 4,9 млн рублей.

В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого автономного округа — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,6 года, а семьям из Севастополя придется копить более 12 лет.