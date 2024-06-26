Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности жилья

Псковская область заняла 64 место в рейтинге регионов по доступности типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2024 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с положительной динамикой заработных плат и процентных ставок по депозитам.
В самом выигрышном положении находятся жители Ненецкого автономного округа — чтобы улучшить жилищные условия, им необходимо затянуть пояса на 2,6 года, а семьям из Севастополя придется копить более 12 лет.