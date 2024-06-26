Недвижимость

Старинный дом снесли вблизи городского пляжа в Пскове

Старинный дом снесли на Красноармейской набережной вблизи городского пляжа в Пскове. Об этом сообщается в группе «Сообщество защиты памятников Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Сообщество защиты памятников Пскова» / «ВКонтакте»

«Дом пережил царизм, советскую власть, мог пережить и власть нынешнюю. Но, увы. Старина мозолит глаза своей неказистостью. Она мешает. И это весьма печально. Ведь именно в этих невзрачных псковских домиках дух истории. Рядом с "Домом священника" еще в середине XX века находилась Михайловская часовенка. Она напоминала о существовавшем когда-то в этом месте Михайловском в Гверстоне монастыре. Её снесли в прошедшем столетии», - рассказали в сообществе.

Дом находился по адресу: Красноармейская набережная, 19а.