Недвижимость

Владельцев бесхозного жилого дома ищут в Великих Луках

Собственников бесхозного жилого дома ищут в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Комитет по управлению муниципальным имуществом города Великие Луки информирует о выявлении объектов бесхозяйного недвижимого имущества», - сообщили в администрации.

Строение располагается по адресу: город Великие Луки, улица Сельская, дом №9Б.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями указанного объекта недвижимого имущества, могут предъявить свои права на него путем обращения по адресу: город Великие Луки, площадь Ленина, дом №1, кабинет №158, телефон: (81153) 3-12-45, e-mail: kumiavluki.reg60.ru.