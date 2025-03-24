Второй этаж демонтируют в здании на Труда, 4 в Пскове из-за риска обрушения

Второй этаж исторического здания на улице Труда, дом №4 в Пскове демонтируют из-за риска обрушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.
В настоящее время подрядная организация ООО «Строй Д» проводит 2 этап первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий: демонтаж аварийных конструкций наружных стен 2-го этажа (до уровня низа оконных проемов).
Демонтаж здания производится с применением автокрана. Демонтированные элементы (бревна, балки перекрытий, оконные и дверные коробки) складируются на специально оборудованной площадке для изучения и обмера, с последующей погрузкой на автотранспорт и вывозом.
Напомним, дом включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Его несколько раз выставляли на продажу.
Ранее сообщалось, что руинированный дом №4 на улице Труда в Пскове планируют приспособить для современного использования.