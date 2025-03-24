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Второй этаж демонтируют в здании на Труда, 4 в Пскове из-за риска обрушения

Второй этаж исторического здания на улице Труда, дом №4 в Пскове демонтируют из-за риска обрушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

«После проведения в ноябре-декабре 2024 года подрядной организацией ООО "Строй Д" первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий (демонтаж аварийных конструкций и разборка обрушившихся конструкций крыши, лестницы, перекрытий, перегородок 1-го и 2-го этажей, дымоходных труб), было установлено что стены 2-го этажа находятся в аварийном состоянии (наблюдается отклонение конструкций бревенчатого сруба от проектного (вертикального) положения, многочисленные трещины в штукатурном слое, отслоение и разрушение штукатурного слоя, деформация и загнивание элементов бревенчатого сруба, внутренняя поверхность стен повреждена в результате пожара), что не исключает возможность их внезапного обрушения и нанесения вреда зданию в целом, а также представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан», - отметили в комитете.

В настоящее время подрядная организация ООО «Строй Д» проводит 2 этап первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий: демонтаж аварийных конструкций наружных стен 2-го этажа (до уровня низа оконных проемов).

Демонтаж здания производится с применением автокрана. Демонтированные элементы (бревна, балки перекрытий, оконные и дверные коробки) складируются на специально оборудованной площадке для изучения и обмера, с последующей погрузкой на автотранспорт и вывозом.

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Напомним, дом включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Его несколько раз выставляли на продажу.

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Ранее сообщалось, что руинированный дом №4 на улице Труда в Пскове планируют приспособить для современного использования.