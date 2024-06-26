Недвижимость

Псков занял 74 место в рейтинге городов России по объемам ввода жилья

Псков занял 74 место в рейтинге городов России по объемам ввода жилья. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Ввод жилья в 2023 году на одного жителя Псковской области составил 0,47 квадратных метра общей площади на человека. Объем введенного жилья в 2023 году при этом - 88,8 тысячи квадратных метров, изменение объема введенного жилья составило 25,9%. Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона - 23,4%. Обеспеченность населения жильем в 2023 году - 31,9 квадратных метра на человека.

В 2023 году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и, по сравнению с результатом прошлого года, составил 9%.

Для оценки темпов жилищного строительства в городах России аналитики составили рейтинг городов по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя.

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2023 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,01 до 2,66 квадратных метра, что существенно шире, чем между российскими регионами.

За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного расширилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 19 городах России, а год назад таких городов было 16. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 квадратных метра. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.

На втором месте по объему ввода жилья третий год подряд остается еще один город Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,89 квадратных метра. По итогам 2023 года в городе введено более 648 тысяч квадратных метров жилых площадей, и результат немного не дотянул до рекорда прошлого года.

Третью строчку рейтинга занимает представитель Северного Кавказа – Черкесск, где на одного жителя ввели 1,72 «квадрата». Темп роста объема введенного жилья составил 58%, что и позволило столице Карачаево-Черкесской Республики войти в тройку лидеров рейтинга.

В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2023 году строители ввели в эксплуатацию 0,756 квадратных метра жилья, и в 33 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратных метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Мурманске (0,01 «квадрата»), Петропавловске-Камчатском (0,09) и Братске (0,09).

Еще в шести городах – Магадане, Нижнем Тагиле, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Тольятти и Биробиджане – в 2023 году введено менее 0,2 квадратных метра жилья на человека.

Напомним, по итогам 2022 года Псков занял 81 место среди городов России по объему ввода жилья.