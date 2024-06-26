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Недвижимость

Средний размер ипотечного кредита в РФ достиг в июне исторического максимума

18.07.2024 20:40|ПсковКомментариев: 1

Средний размер ипотечного кредита в РФ в июне увеличился до 4,74 млн рублей против 3,91 млн рублей годом ранее и достиг максимального значения за всю историю ипотечного кредитования, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«За июнь банки выдали 172,19 тысячи ипотечных кредитов на 815,92 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач выросло на 2%, а объемы - на 24%. В июне 2023 года было выдано 168,24 ипотечных кредитов на 657,98 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита увеличился за год на 21% - с 3,91 до 4,74 млн рублей, достигнув максимального значения за всю историю ипотечного кредитования», - говорится в исследовании ОКБ.

Предыдущий самый крупный средний размер ипотечного кредита был зафиксирован в декабре 2023 года - 4,53 млн рублей. Средний срок ипотечного кредитования за год вырос с 251 месяца (20 лет 11 месяцев) до 293 месяцев (24 года 5 месяцев). По данным ОКБ, это уже третье пиковое значение показателя за 2024 год. В апреле 2024 года был достигнут первый максимум в 274 месяцев (22 года 10 месяцев), в мае второй - 282 месяца (23 года 6 месяцев).

По сравнению с результатами предыдущего месяца в июне прирост количества выдач жилищных кредитов составил 32%, а объемов - 40%. В мае 2024 года было выдано 130,78 тысячи кредитов на 583,10 млрд рублей, средний размер кредита составил 4,46 млн рублей.

Во втором квартале этого года было выдано 411,59 тысячи жилищных кредитов на 1,87 трлн рублей. По сравнению с I кварталом количество выдач выросло на 57%, а объемы - на 73%. С января по март было выдано 262,24 тысячи кредитов на 1,08 трлн рублей. При этом по сравнению с результатами ипотечного кредитования в II квартале 2023 года количество выдач жилищных кредитов сократилось на 15%, объем выдач остался без изменений. С апреля по июнь прошедшего года было выдано 483,06 тысячи кредитов на 1,87 трлн рублей.

За первое полугодие 2024 года россияне оформили 673,83 тысячи ипотечных кредитов на 2,95 трлн рублей. По сравнению со вторым полугодием 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, а объемов - 42%. С июля по декабрь прошлого года было выдано 1,19 млн ипотек на 5,07 трлн рублей, пишет ТАСС

В топ-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в июне вошли Москва - 12,53 тысячи кредитов на 94,09 млрд рублей, Московская область - 9,82 тысячи кредитов на 61,17 млрд рублей, Санкт-Петербург - 8,05 тысячи кредитов на 46,94 млрд рублей, Башкирия - 7,09 тысячи кредитов на 30,79 млрд рублей и Татарстан - 6,06 тысячи кредитов на 30,67 млрд рублей.

Самые крупные ипотечные кредиты брали в июне жители Москвы - в среднем 7,51 млн рублей, Московской области - 6,23 млн рублей, Санкт-Петербурга - 5,83 млн рублей, Сахалинской области - 5,4 млн рублей и Якутии - 5,35 млн рублей. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования зафиксирован в Ингушетии - 319 месяцев (26 лет 7 месяцев), а самый короткий - в Магаданской области: 251 месяц (20 лет 11 месяцев). Москвичам и жителям Удмуртии выдавали ипотеку в среднем на 301 месяц (25 лет 1 месяц). 

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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