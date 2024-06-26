Недвижимость

Минстрой подготовил новый свод правил проектирования модульных зданий

Минстрой РФ разработал новый свод правил для проектирования модульных зданий и сооружений, его обсуждение продлится до 10 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба министерства.

«Новый свод правил "Здания и сооружения модульные. Правила проектирования" устанавливает требования к вновь возводимым модульным жилым зданиям высотой до 75 м, общественным зданиям высотой до 50 м, а также сооружениям, в составе которых применяются отдельные модули. <...> Предложения и замечания к первой редакции свода правил можно направить до 10 сентября текущего года», - говорится в сообщении.

В документе определены требования к объемно-планировочным решениям, транспортированию и монтажу модулей, качеству отделки, межмодульным соединениям инженерных систем, внутренним инженерным сетям и системам.

Проект свода правил, по словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, разработан с целью дальнейшего развития модульного строительства в России. «Сегодня совершенствование технологий проектирования, производственного и монтажного оборудования, а также расширение возможностей транспортирования и монтажа готовой продукции позволяют реализовать преимущества зданий заводского изготовления. Это, безусловно, и повышение производительности труда, в том числе за счет стандартизированных рабочих процессов, и снижение сроков и себестоимости работ», - привели его слова в пресс-службе.