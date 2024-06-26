Минстрой подготовил новый свод правил проектирования модульных зданий

Реализация дорожной карты Минстроя по разработке и актуализации документов нормативно-технического регулирования, направленных на развитие технологий модульного строительства в РФ, рассчитана на период до 2025 года, пишет ТАСС.
Минстрой РФ разработал новый свод правил для проектирования модульных зданий и сооружений, его обсуждение продлится до 10 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба министерства.
В документе определены требования к объемно-планировочным решениям, транспортированию и монтажу модулей, качеству отделки, межмодульным соединениям инженерных систем, внутренним инженерным сетям и системам.
Проект свода правил, по словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко, разработан с целью дальнейшего развития модульного строительства в России. «Сегодня совершенствование технологий проектирования, производственного и монтажного оборудования, а также расширение возможностей транспортирования и монтажа готовой продукции позволяют реализовать преимущества зданий заводского изготовления. Это, безусловно, и повышение производительности труда, в том числе за счет стандартизированных рабочих процессов, и снижение сроков и себестоимости работ», - привели его слова в пресс-службе.
Реализация дорожной карты Минстроя по разработке и актуализации документов нормативно-технического регулирования, направленных на развитие технологий модульного строительства в РФ, рассчитана на период до 2025 года, пишет ТАСС.