Недвижимость

Инвестор рассказал, что будет с рынком аренды жилья в связи с отменой льготной ипотеки

Отмена льготной ипотеки внесла изменения на рынок недвижимости. Как это отразится на аренде жилья, рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор с 17-летним опытом Евгений Ходченков.

«Август на носу, а цены на аренду жилья заставляют держать кошельки покрепче. Как ни крути, вопрос, будут ли они расти или падать, волнует многих. Особенно это важно в свете отмены льготной ипотеки», - заметил Ходченков.

Эксперт сообщил, что ожидается рост аренды в курортных и крупных городах. Летние месяцы — золотая жила для арендодателей в курортных регионах. Сезонный спрос на жилье со стороны туристов каждый год взлетает до небес. Независимо от экономических изменений на уровне страны, туристы приезжают и уезжают, а арендные ставки неумолимо растут, пишет RuNews24.ru.

«Однако отмена льготной ипотеки внесла изменения на рынок недвижимости. Многие инвесторы, купившие квартиры в 2021 и 2022 годах с целью перепродажи, теперь оказались в затруднительном положении. Они не успели продать свои квартиры по льготной ипотеке до 1 июля, и сейчас вынуждены пересматривать свои планы. Эти инвесторы могут сдавать свои квартиры в долгосрочную аренду, чтобы хоть как-то окупить затраты на ипотеку. Это приведет к увеличению предложений на рынке аренды, следовательно, и к снижению цен на 10-15%. Чем больше предложений, тем ниже стоимость аренды — закон рынка работает безотказно», — сказал Ходченков.