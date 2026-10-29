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Налоговая льгота продавцам недвижимости для обеспечения жильём детей-сирот введена в Псковской области

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Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу областной прокуратуры и приняли закон, направленный на расширение рынка вторичного жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для достижения этой цели в регионе вводится налоговая льгота, которая делает продажу жилья органам местного самоуправления финансово выгодной для граждан, сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Чтобы стимулировать собственников продавать квартиры государству для последующего предоставления их нуждающимся категориям граждан, уменьшен минимальный предельный срок владения жилым помещением с общеустановленных 5 лет (или 3 лет в ряде случаев) до одного года.

Принятая норма позволит продавцу не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи квартиры органам местного самоуправления для её последующего предоставления детям-сиротам.

Законом установлено, что данная льгота будет предоставляться однократно для исключения недобросовестных действий продавцов в беззаявительном порядке.

Аналогичная практика правового регулирования уже успешно реализуется в ряде российских регионов.

Принятый закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

«За» проголосовали 25 депутатов ЗакСа, проект принят.

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