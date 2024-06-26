Недвижимость

Выигравший 50 миллионов рублей пскович направит деньги на покупку недвижимости

Супруги Алексей и Жанна из Псковской области выиграли 50 миллионов рублей в лотерее «Мечталлион». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы лотереи.

О крупной лотерейной победе Жанна узнала во время просмотра шоу «Мечталлион» на Первом канале. Услышав, что один из обладателей суперприза из Псковской области, она сразу подумала, что речь идёт об их семье. Так и оказалось: женщина зачеркнула все числа на билете.

Супруги играют в лотереи часто и давно. Обычно они берут по одному билету на розыгрыш, а в этот раз Алексей купил сразу три билета на Почте России. По словам Жанны, она выбирает билеты случайным образом, а её муж применяет собственный метод – как-то высчитывает числа. Он всегда думал, что когда-то должен выиграть.

Выигрыш миллионеры планируют направить на покупку недвижимости. Как считает Жанна, это самое надёжное вложение средств.