Недвижимость

Сироту и ее соседей в Великих Луках требуют выселить из муниципальной квартиры

Проверку в жилом помещении провела прокуратура города Великие Луки. В ведомство поступило обращение по вопросу предоставления помещения по специализированному найму лицу из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что стало основанием для проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Сотрудники установили, что в квартире проживают неустановленные лица, которые ведут асоциальный образ жизни, что делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении. Наймодателем жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является муниципальное учреждение «УЖКХ города Великие Луки».

В прокуратуре отметили, что наймодатель не исполняет свои права и не предпринимает мер к нанимателю квартиры. Он не рассматривал вопрос о расторжении договора специализированного найма жилого помещения, а также о выселении гражданки.

По результатам проведенной проверки в адрес администрации города внесено представление об устранении нарушений требований в сфере жилищного законодательства. В настоящий момент представления находятся на рассмотрении.