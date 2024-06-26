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Недвижимость

Учителям и врачам предложили выдавать социальную ипотеку

28.08.2024 21:40|ПсковКомментариев: 1

Сокращение льготных программ и рекордная ключевая ставка сделали жилищные кредиты недоступными для многих россиян. Особенно непросто купить квартиру людям в небольших городах и на селе, работникам социальной сферы — учителям, врачам и другим. Разработать для них новую программу социальной ипотеки предложил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующую инициативу он направил в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина. 

В ходе поездок в регионы России на встречах с трудовыми коллективами предприятий и организаций работники поднимают вопрос обеспечения жильем, указал Ярослав Нилов. Проблему он считает достаточно острой и общей практически для всех субъектов РФ, «поскольку жилищный вопрос наряду с адекватной оплатой труда остается одним из наиболее актуальных». От его решения во многом зависит желание работника продолжать трудовую деятельность по специальности в конкретном населенном пункте, уверен депутат. Особенно это касается сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также социальных работников. Укомплектованность профессиональными кадрами в этих сферах, особенно в небольших городах и на селе, невысока. Часто люди уезжают в большие города, где и найти работу, и оплачивать жилье проще.

«Одним из вариантов решения проблемы может стать расширение доступности жилья за счет введения социальной ипотеки на льготных условиях для врачей, педагогов и социальных работников, — написал глава думского комитета. — Практическая реализация подобного проекта способна не только улучшить жилищные условия для ряда категорий граждан, но и во многом решить проблему кадрового голода в медицинских, образовательных и социальных учреждениях, а также развивать соответствующую инфраструктуру на местах».

Подлинность письма и факт его отправки Ярослав Нилов подтвердил, отметив, что рассчитывает на оперативный ответ кабмина. «Конкретный показатель банковской ипотечной ставки будем обсуждать дополнительно, сейчас важно принять принципиальное решение», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

В период пандемии в России запустили программу льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов годовых «Господдержка-2020». За четыре года ее реализации выдали больше полутора миллионов кредитов на сумму около шести триллионов рублей. Первого июля программа завершила свое действие.

Сейчас в России действует несколько льготных программ. Семейную ипотеку продлили до 2030 года: кредит под 6 процентов годовых могут оформить семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Семьи с двумя несовершеннолетними детьми, могут получить льготный кредит, если живут в городе с населением до 50 тысяч человек, в регионе с низким объемом строительства или имеющем индивидуальные программы развития. Таких субъектов в России 35.

В 2022 году запустили льготную программу для работников аккредитованных IT-компаний. Ставка по ней составляет 5 процентов годовых, первоначальный взнос — 20 процентов. На приобретение квартиры в новостройке, строительство или покупку готового дома программисты могут взять в банке 9 миллионов рублей или 18 миллионов, если живут в городе-миллионнике.

Сельскую ипотеку под 3 процента годовых может оформить любой россиянин, который проживает в населенном пункте с населением не больше 30 тысяч человек или планирует туда переехать. Максимальная сумма — 6 миллионов рублей, она доступна для покупки частного дома или квартиры в небольшом МКД.

Самые низкие ставки — по дальневосточной и арктической ипотеке, 2 процента. Кредит могут оформить молодые семьи, получатели арктического и дальневосточного гектара, переезжающие на Дальний Восток или в регионы Арктики учителя, медики и работники ОПК. Максимальная сумма кредита — 9 миллионов при строительстве дома.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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