Недвижимость

В каких случаях хозпостройки облагаются налогом, рассказали псковичам

К каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом, Псковской Ленте Новостей рассказали в УФНС России по Псковской области.

Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости или были представлены в налоговые органы из БТИ.

Напомним, в число хозпостроек могут входить:

хозяйственные;

бытовые;

подсобные капитальные строения;

вспомогательные сооружения.

В данный список также входят летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости.

Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то налог с нее не взимается, но только с одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны). Основное условие - постройка не используется в предпринимательской деятельности.

В силу п. 2 ст. 399 Налогового кодекса представительные органы муниципальных образований могут расширить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.gov.ru.