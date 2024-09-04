Недвижимость

«Дом купца Ямского» в Пскове может остаться без реставрации из-за подорожания в 10 раз

Памятник гражданской архитектуры «Дом купца Ямского» в Пскове может остаться без реставрации из-за повышения его кадастровой стоимости в 10 раз. Об этом в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» рассказала директор отеля «Покровский» Ирина Кухи.

Фото: Яндекс. Карты

«Мы собирались реконструировать объект на улице Воровского, 6. Это тоже памятник. Мы взяли этот объект в аренду на два года. По закону после двух лет эксплуатации мы имели бы приоритетное право выкупа. Так вот, спустя год кадастровая стоимость этого объекта выросла практически в десять раз, то есть стоит разрушенное здание, памятник рушится, мы готовы его реконструировать, но кадастровая стоимость с чего-то на разрушенное здание повышается в десять раз», - поделилась Ирина Кухи.

Также директор отеля «Покровский» пояснила, что все необходимые согласования не являются проблемой, но стоимость, возросшая в 10 раз, делает реконструкцию нерентабельной для бизнеса.

Напомним, дом принадлежал купцу Никифору Ямскому, который в конце ХVII – начале ХVIII века вёл крупную оптовую торговлю в России и за её пределами, дававшую ему большие доходы. Его двор в Пскове (располагался на месте пересечения современных улиц Воровского и Красных партизан, бывших Петропавловской и Новгородской улиц) состоял из нескольких каменных зданий жилого и хозяйственного назначения.