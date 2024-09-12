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Госдума осенью примет закон о дистанционном открытии эскроу-счетов

07.10.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

 Госдума осенью планирует принять закон о дистанционном открытии счета эскроу, что повысит доступность покупки жилья в новостройках и упростит работу для застройщиков и банков, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Использование эскроу-счетов стало обязательным для застройщиков с 1 июля 2019 года. По договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после этой даты, привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием этих счетов. Законопроект, предусматривающий возможность открытия счетов эскроу без личного присутствия физического лица, был внесен в Госдуму 15 мая 2024 года. В конце сентября он был принят в первом чтении, пишет РИА Новости.

«Дистанционное открытие эскроу-счетов повысит доступность покупки жилья в новостройках и упростит работу для застройщиков и банков, что поможет развитию жилищного строительства. Рассчитываем принять закон в осеннюю сессию», - сказал Анатолий Аксаков.

Как он отметил, сейчас по «антиотмывочному» закону открывать счета эскроу без явки заявителя либо представителя клиента нельзя.

«Мы готовили этот законопроект, чтобы сделать путь при совершении ипотечных сделок проще, не создав дополнительных рисков. Технологическое развитие финансового сектора вполне позволяет эти вопросы решить. Законопроект позволит людям в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве», - добавил он.

Депутат отметил, что покупателям жилья в ипотеку часто приходится обращаться в два разных банка. Один банк выдает кредит застройщику, а другой - ипотеку для покупателя. Если в районе строительства нет отделений банка, который финансирует строительство, покупателю придется потратить дополнительно средства на поездку туда или отказаться от покупки. В свою очередь застройщики теряют клиента, что в конечном счете влияет на процентные ставки по проектному финансированию, которые зависят от того, сколько денег на счетах эскроу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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