Недвижимость

В Пскове застройщиков обязали согласовывать облик новых зданий

В Пскове продолжается работа по созданию качественной, безопасной и гармоничной городской среды. Согласно новым изменениям, внесенным в Правила землепользования и застройки города, застройщики теперь обязаны согласовывать облик зданий перед их строительством или реконструкцией. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в свое Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Такое правило включает в себя требования к выбору отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления и доступности для маломобильных граждан.

Кроме того, особое внимание уделено принципу «Двор без машин», что исключает заезд транспорта на дворовые территории.

«Так новые дома будут сочетаться с существующей застройкой, а город станет более комфортным и привлекательным для жителей и туристов», - отметил Борис Елкин.