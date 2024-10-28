В Пскове застройщиков обязали согласовывать облик новых зданий

В Пскове продолжается работа по созданию качественной, безопасной и гармоничной городской среды. Согласно новым изменениям, внесенным в Правила землепользования и застройки города, застройщики теперь обязаны согласовывать облик зданий перед их строительством или реконструкцией. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в свое Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал
Такое правило включает в себя требования к выбору отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления и доступности для маломобильных граждан.
Кроме того, особое внимание уделено принципу «Двор без машин», что исключает заезд транспорта на дворовые территории.
«Так новые дома будут сочетаться с существующей застройкой, а город станет более комфортным и привлекательным для жителей и туристов», - отметил Борис Елкин.