Суд обязал застройщика исправить недостатки в доме для переселенцев в Себежском районе

Суд обязал застройщика исправить недостатки строительства дома для переселенцев из аварийного жилья в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокуратура Себежского района провела проверку деятельности застройщика и местной администрации по факту приобретенных органом местного самоуправления квартир в построенном многоквартирном доме для переселения граждан из аварийных жилых помещений.
В ходе проверки установили, что застройщик в декабре 2021 года окончил строительство жилого многоквартирного дома в поселке Сосновый Бор Себежского района. После этого администрация района осуществила покупку всех жилых помещений для реализации федеральной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда».
Устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.