Недвижимость

Эксперт дал советы, какие работы надо провести на даче до снега

Ноябрьские праздники многие дачники традиционно используют для того, чтобы законсервировать свою загородную недвижимость, особенно если не собираются туда ездить до весны. Какие работы имеет смысл провести сейчас, уточнил директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев.

«Если дом полностью обесточивается и температура будет ниже нуля, то понятно, что нужно полностью слить воду из всех систем, иначе они разморозятся. Обязательно нужно проверить состояние крыши, состояние замков, окон, чтобы дом оставался на зиму герметичным. Иначе весной будет проблема в виде протечек, и имущество будет портиться», − отметил Федор Мезенцев.

Отдельно стоит побеспокоится о безопасности дома, продолжил эксперт, пишет радио Sputnik.

«Если в СНТ зимой бывает мало народа, можно поставить систему видеонаблюдения. Если для кого-то это дорого, то можно обойтись муляжами видеокамер, либо просто купить табличку, наклейку и написать: "Объект охраняется полицией или вневедомственной охраной". Такая табличка зачастую помогает избавиться от непрошенных гостей, потому что никто не захочет на своей шкуре проверять, насколько серьезно дом охраняется», − рекомендует Федор Мезенцев.

По его словам, не лишним будет посмотреть, что осталось на самом участке.

«Часто бывает так, что под зиму остаются строительные материалы, бассейны, другие ландшафтные элементы. Все это может прийти в негодность после выпадения снега и образования наледи. Если какие-то работы по саду еще не сделаны, то ноябрьские выходные − это последние дни, когда что-то можно закончить, что не успели сделать. Посмотреть деревья, если что-то засохло, лучше это спилить до зимы, потому что когда пойдет снег, засохшее дерево с большой вероятностью может сломаться и упасть на теплицу, на дом, повредить забор, а что еще хуже − может упасть на соседский участок, тогда уже придется разбираться с соседом», − советует Федор Мезенцев.