Недвижимость

Псковская область заняла 70 место в рейтинге по доступности жилья для семей с двумя детьми

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов Российской Федерации по доступности жилья для семей с двумя детьми, следует из результатов исследования РИА Рейтинг.

Доля семей с двумя детьми, которым доступна аренда жилья в Псковской области, составляет 36%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в регионе составляет 88,7 тысячи рублей.

Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.

Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

10 место - Ненецкий автономный округ;

13 место - Санкт-Петербург;

14 место - Ленинградская область;

19 место - Мурманская область;

27 место - Архангельская область;

35 место - Вологодская область;

63 место - Республика Карелия;

64 место - Новгородская область;

74 место - Калининградская область.

Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в 2024 году снизилась по сравнению с рекордным результатом прошлого года. Так, если в 2023 году немногим более 50% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем рейтинге это значение составляет чуть более 46%.

Как свидетельствуют результаты исследования, в десяти регионах более 60% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя при этом повседневное потребление на устойчивом уровне. Для сравнения, в 2023 году высокой доступностью характеризовалось 12 регионов, а в исследовании 2022 года – только один регион. Таким образом, в целом результат 2024 года является достаточно хорошим на многолетнем отрезке, заключили аналитики.