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В Пскове завершают строительство домов с квартирами для детей-сирот

05.11.2024 13:38|ПсковКомментариев: 0

Строительство новых домов, в которых приобретены квартиры для детей-сирот, практически завершено. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

«В планах на этот год обеспечить жильём 69 псковичей из этой категории льготников. Часть квартир уже передана новым владельцам. Кроме того, заключены контракты на покупку квартир в строящихся домах, которые будем распределять в 2025 году. Эту работу ведём постоянно. Обеспечение детей-сирот жильём – одна из наших приоритетных задач», – сказал Борис Елкин.

 

Новостройки находятся в новых микрорайонах Запсковья, в Борисовичах, Портянниково, Овсище.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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