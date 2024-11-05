В Пскове завершают строительство домов с квартирами для детей-сирот

Строительство новых домов, в которых приобретены квартиры для детей-сирот, практически завершено. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram-канал
«В планах на этот год обеспечить жильём 69 псковичей из этой категории льготников. Часть квартир уже передана новым владельцам. Кроме того, заключены контракты на покупку квартир в строящихся домах, которые будем распределять в 2025 году. Эту работу ведём постоянно. Обеспечение детей-сирот жильём – одна из наших приоритетных задач», – сказал Борис Елкин.
Новостройки находятся в новых микрорайонах Запсковья, в Борисовичах, Портянниково, Овсище.