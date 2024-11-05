Недвижимость

Невельская прокуратура через суд требует выдать квартиру ребёнку-инвалиду

Невельская межрайонная прокуратура через суд требует обязать администрацию округа выдать ребенку-инвалиду жилищное помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура провела проверку с целью защиты прав ребёнка-инвалида. В ходе проверки выяснилось, что семья, воспитывающая ребёнка с ограниченными возможностями, имеет право на получение жилого помещения вне очереди.

На основании этих обстоятельств межрайонная прокуратура подала исковое заявление в суд, требуя обязать администрацию Невельского муниципального округа предоставить этой семье благоустроенное жилое помещение. Квартира в городе Невеле должна соответствовать санитарно-техническим требованиям и иметь общую площадь не менее нормы предоставления для семьи из двух человек.