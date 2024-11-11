Недвижимость

Незаконно построенный псковичом дом подлежит сносу

В Псковском районе по иску прокурора подлежит сносу дом, построенный в береговой полосе водного объекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Псковского района по обращению гражданина провела проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

В ходе надзорных мероприятий установили, что в нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации гражданин возвел жилой дом и забор в деревне Череха Псковского района в 20-метровой береговой полосе реки Многа, что нарушает права на свободный доступ к водному объекту.

В связи с этим прокурор Псковского района обратился в суд с иском о признании жилого дома самовольной постройкой и обязании собственника за свой счет осуществить снос строения и забора.

Суд удовлетворил требования прокурора. Третий кассационный суд общей юрисдикции признал решение суда законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Псковского района.