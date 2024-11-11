Недвижимость

Ипотека в 2025 году останется недоступной большинству россиян — эксперты

Основным драйвером на ипотечном рынке в 2025 году будут льготные программы, а рыночные ставки будут оставаться высокими, из-за чего кредит на покупку жилья на рыночных условиях останется недоступным для большинства заемщиков в России, считают опрошенные эксперты.

«В 2025 году ипотечный рынок будет искать новое равновесное положение, мы ожидаем значимого замедления кредитования и сохранения высоких ставок на рынке в течение всего следующего года, что ограничит выдачу рыночной ипотеки для большинства категорий заемщиков», - заявил первый заместитель гендиректора агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

Условия по рыночным программам будут оставаться недоступными для большинства россиян на протяжении всего 2025 года, однако по мере снижения ключевой ставки ситуация будет улучшаться с каждым новым этапом смягчения денежно-кредитной политики, заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

«Семейная ипотека и другие госпрограммы продолжат оставаться основным драйвером спроса на ипотечном рынке, а их доля в совокупной выдаче продолжит расти», - приводит его слова РИА Новости.