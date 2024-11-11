Недвижимость

До 10 млн рублей выделят на покупку квартир детям-сиротам в Пскове

Четыре квартиры купит администрация города Пскова для детей-сирот, следует из данных, опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок. На закупку готовы выделить 9 747 500 рублей.

Квартиры должны быть не менее 25 квадратных метров, с центральным отоплением, находиться они будут в границах муниципального образования «Город Псков» либо в Псковском районе с удалённостью не более семи километров от черты города Пскова. Также квартира должна быть с чистовой отделкой.

Поставщика определят 30 января. Квартиры должны передать в муниципальное владение до 31 марта 2025 года.