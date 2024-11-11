Вице-спикер Госдумы предложил предупреждать семьи владельцев о риске потери участка

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с предложением в обязательном порядке информировать родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии.
С 1 марта 2025 года вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Основная его цель – вовлечь в оборот заброшенные участки и стимулировать эффективнее использовать их. По закону, на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности.
«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», - сказано в документе.
В обращении отмечается, что такая мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, находящаяся в собственности семьи десятилетия, изымается только из-за того, что пожилой владелец уже не в состоянии ухаживать за ней, а его родственники не были своевременно уведомлены и не смогли принять меры.
По мнению автора обращения, на практике нередко складываются ситуации, когда владельцами участков являются пожилые люди, которые не могут самостоятельно ухаживать за участком, но планируют передать его по наследству своим родственникам, пишет РИА Новости.
Чернышов пояснил, что введение такого механизма стало бы справедливым шагом, который позволит семьям сохранить свою собственность, если они готовы ухаживать за землей.
«Многие такие участки десятилетиями принадлежат одной семье, и, если их состояние ухудшилось только в последние годы, это не должно автоматически вести к потере права собственности. Государство должно не только обеспечивать порядок в земельных вопросах, но и защищать законные интересы граждан», - добавил вице-спикер Госдумы.