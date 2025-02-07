Недвижимость

ГОСТы для «умных домов» вступили в действие

Росстандарт утвердил сразу восемь стандартов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирные дома.

В серию входят разновидности ГОСТов «Системы киберфизические. Умный дом» - «Архитектура» «Общие технические требования к АСУЗ», «Стадии создания АСУЗ», «Часть 1. Требования к классам», «Требования к устройствам. Общие положения», «Базовый набор устройств и оборудования», «Многоабонентский домофон», «Требования к устройствам. Ethernet реле».

К примеру, в ГОСТе о базовом наборе устройств и оборудования отмечается, что он должен включать системы автоматизации и контроля освещения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, инженерной и физической безопасности, пишет «Российская газета».

Так, в «умном доме» должны быть IP-домофоны и видеокамеры, считыватели систем контроля и управления доступом и умные замки на входах, в служебных и технических помещениях. Базовый набор включает также общедомовые датчики давления, температуры, отклонения и других параметров инженерных систем, датчики протечки, температуры, углекислого газа, пожарные извещатели, датчики утечки газа и влажности - причем во всех помещениях, в том числе в квартирах. Освещение в местах общего пользования должны включаться через датчики присутствия и освещенности. Должны быть счетчики воды, тепла, электричества и газа - как общедомовые, так и индивидуальные. Отопление должно автоматически регулироваться в зависимости от температуры воздуха.

В ГОСТе указано, что состав базового набора устройств и оборудования в конкретном случае определяется заданием на проектирование и зависит от класса «умного дома» и особенностей здания и его инфраструктуры.

«Умные дома» подразделяются на классы от А до Е. К примеру, камеры видеонаблюдения на входе в дом и во дворе должны быть в «умных домах» всех классов. А вот во внутренних холлах, коридорах и лестницах - только в домах классов А и В. Доступ во двор через мобильное приложение должен быть в домах всех классов, через биометрию (распознавание лиц, отпечатков пальцев) - в классах А и В, а через распознавание речи - только в классе А.

Все эти устройства, помимо прочего, призваны увеличивать уровень безопасности и комфорта жителей и уменьшать энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Идет постепенная стандартизация «умных домов», отмечает руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей Лялин. «Уже представлена серия стандартов, которые разработаны для исполнения перспективной программы стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 годы. Мы говорим в том числе о наличии описанной системы определений, системы метрик, которые послужат ориентиром для присвоения класса «умности» тому или иному зданию. Следующий тренд - удешевление и повышение доступности технологий. Основные решения уже разработаны, застройщики внедряют уже готовые продукты, а жители и управляющая компания ими пользуются. Поэтому у компаний нет необходимости нести дополнительные затраты на разработку», - говорит Лялин.

«Цель проекта «Умный многоквартирный дом» - разработать единый системный подход к цифровизации многоквартирных домов на уровне государства. Благодаря такой унификации технологических подходов в сфере ЖКХ и современным цифровым технологиям качество жизни жителей многоквартирных домов улучшится, а доступность сервисов для граждан станет значительно выше», - считает замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин.

В последние годы фиксируется высокий запрос потребителей на качественные сервисы, связанные с системами «Умного дома», отмечает пресс-служба Минстроя. Так, согласно исследованию поведения потенциальных покупателей новостроек, проведенного в октябре 2024 года АНО «Умный МКД», порталом ЕРЗ.РФ и представителями экспертного сообщества, более двух третей опрашиваемых хотели бы, чтобы в их доме или жилом комплексе работала система «Умного дома». Кроме того, по результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в июле 2024 года, 80% россиян знают о системах «Умного дома», а 23% имеют опыт пользования ими.