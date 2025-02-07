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Свой дом: региональная выплата поможет сократить очередь детей-сирот на жилье

07.02.2025 16:10|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области свыше двух тысяч детей-сирот и молодых людей из этой категории, достигших совершеннолетия, ожидают получения жилья от государства. В этом году появится еще одна возможность сократить эту очередь - в дополнение к уже существующим мерам поддержки появится региональная выплата на обеспечение жилым помещением нуждающихся в жилье выпускников интернатных учреждений. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

 

До 2,5 миллиона на жилье

«В Псковской области разработан и принят областным Собранием новый закон «О внесении изменений в закон Псковской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Он предусматривает дополнительную меру в виде предоставления региональной выплаты для приобретения жилого помещения», - рассказала начальник отдела по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан регионального комитета по социальной защите Ирина Попова.

Размер региональной выплаты утвержден в сумме 2,5 млн рублей для детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением в Пскове и Великих Луках, и 1,3 млн рублей - в других муниципальных образованиях области.

По словам Ирины Поповой, эта норма коснется лиц из числа детей-сирот, которые достигли возраста 23 лет, включены в список на обеспечение жилым помещением и не реализовали до настоящего времени это право. «В настоящий момент это 722 человека», - пояснила она.

Чтобы воспользоваться этой мерой, необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты. Условия предоставления меры поддержки: заявитель находится в списке на обеспечение жилым помещением, достижение возраста 23 лет; трудовой стаж не менее шести месяцев, отсутствие судимости; заявитель не состоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансерах; не признан недееспособным.

Региональная выплата, по сути, является аналогом жилищного сертификата, предусмотренного федеральным законодательством. Но в областном законе смягчены требования на предоставление выплаты по стажу и доходу заявителя. В частности, сняты ограничения федеральной нормы по требованию к размеру зарплаты.

Нет однокомнатных квартир

Ирина Попова пояснила, что ведением списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилого помещения, занимается комитет по социальной защите Псковской области. В настоящее время в список включено 2 тысячи человек.

Полномочия по обеспечению жилыми помещениями переданы органам местного самоуправления. «Выписка из списка на обеспечение жильем направляется в органы местного самоуправления, в муниципальные образования Псковской области. Распределяются денежные средства на приобретение квартир в районах. Органы местного самоуправления приобретают жилые помещения и предоставляют их детям сиротам и лицам из их числа», - пояснила начальник отдела.

Однако с покупкой жилья в муниципалитетах возникают сложности. «Детям-сиротам должны предоставить однокомнатные квартиры. Норма закона работает с 2013 года. И в муниципалитетах сложилась трудная ситуация: купить однокомнатные квартиры оказалось достаточно сложно в связи с их отсутствием. Уже нет однокомнатных квартир. А те, которые были, уже выкуплены, и в них живут наши дети-сироты, которые не собираются их продавать. Возникла необходимость, в том числе, и строительства», - пояснила Ирина Попова, напомнив, что в 2023 году в Пскове строились дома для детей-сирот.

Кроме того, муниципалитет может предоставлять ребятам из числа детей-сирот только благоустроенную квартиру, дома предоставить не могут. А дети, которые выросли в сельской местности, хотят приобретать дома и вести свое хозяйство.

Жилье для молодых мам

Частично эти проблемы решило введение федеральной меры поддержки. С 2024 года дети-сироты и лица из их числа получили возможность получения сертификатов на жилье. Но получить его смогли не все заявители из этой категории в связи с жесткими требованиями, которым необходимо было соответствовать. Например, у заявителя должен быть официально подтвержденный доход не ниже МРОТ в течение года.

«Так, в 2024 году с заявлением на предоставление сертификата обратился 41 человек, а было выдано только 20 сертификатов. К сожалению, 21 пришлось отказать в связи с несоответствием данным условиям», - отметила Ирина Попова.

Требования к заявителю на получение региональной льготы более мягкие и позволяют претендовать на выплаты, в том числе, молодым мамам.

«Федеральное законодательство предполагало не менее 12 месяцев трудового стажа и предъявляло требования к зарплате. У нас же в категории лиц из числа детей-сирот есть девушки, которые после окончания учебного заведения (института, техникума) выходят замуж, воспитывают детей и до настоящего времени не обеспечены жилым помещением. На федеральные меры поддержки они не могут претендовать, потому что нет работы. А региональная мера позволит им, находясь в отпуске по уходу за ребенком, тоже получить выплату и приобрести себе жилое помещение», - сообщила она.

Еще одним плюсом нового закона является то, что молодые люди могут сразу стать собственниками приобретенного жилья.

Дело в том, что муниципалитет предоставляет сиротам жилье из специализированного фонда. «То есть такие квартиры остаются муниципальным жильем на пять лет. При положительной социальной адаптации молодого человека, жилое помещение ему передастся в собственность. Если социальная адаптация не достаточна, период специализированного найма продлевается еще на 5 лет», - пояснила Ирина Попова.

Сократить очередь

«Получение сертификата и сумма, которая обозначена, однозначно позволит сократить очередь детей-сирот на получение благоустроенного жилья в городе Пскове», - отметил  заместитель главы администрации города Пскова Виталий Сухинский.

Город Псков активно занимается работой по обеспечению жильем выпускников интернатных учреждений. Помимо стандартной покупки квартиры на вторичном либо первичном рынке на территории Пскова или Псковского района, власти муниципалитета инициировали строительство пяти девятиквартирных домов. Благодаря этому решению, «мини-микрорайон» для детей-сирот появился в черте Пскова, и сразу 45 человек из этой категории получили квартиры.

«В настоящее время в выписке соцзащиты правительства области числятся 469 человек, которые изъявили желание на получение квартиры в городе Пскове. Это не только жители города, законом предусмотрена возможность получения жилья в городе Пскове для жителей всей Псковской области, за исключением Великих Лук. Каждый год нам удается обеспечить порядка 90 человек, но очередь почти не сокращается из-за новых сирот, которые добавляются каждый год», - пояснил Виталий Сухинский.

Все, как положено

«На сегодняшний день 55 человек из категории детей-сирот изъявили желание получить жилье именно в Псковском районе», - сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

По ее словам, пока ситуация с приобретением жилья для детей-сирот у муниципалитета достаточно сложная, потому что на эти цели ежегодно выделяется разное количество средств. «Например, в прошлом голу мы приобрели всего одну квартиру на федеральные средства, и был один сертификат на выплату. В этом году мы уже разыграли конкурсные процедуры и приобретаем две квартиры. Конечно, при таком темпе очередь мало двигается», - заметила Наталья Федорова.

Кроме того, часть очередников получает первоочередное право на получение жилья по решению суда.

«Конечно, принятие нового закона улучшит ситуацию с уменьшением именно этой численности очередников. Понимаем, что категория особенная: жилье нужно здесь и сейчас», - отметила глава района.

Что касается наличия подходящего жилья, в Псковском районе с этим проблем нет: «Застройка ведется. Нет никаких проблем с приобретением квартир. Есть метраж, который подходит по нормативу. Мы спокойно приобретаем благоустроенное комфортное жилье, с отделкой - все, как положено».

Новый областной закон о выплатах на приобретение жилья лицам из числа детей-сирот вступит в силу в ближайшее время. И уже в этом году молодые люди из этой категории смогут приобрести квартиры и дома и переехать в свое жилье.

Светлана Синцова 

Теги: #жилье #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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