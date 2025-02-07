Недвижимость

В регионах РФ начались банкротства застройщиков

С начала года целый ряд строительных компаний в регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры, следует из материалов по решениям Единого федерального реестра сведений о банкротствах и из данных региональных контролирующих органов.

Так, в Ростове-на-Дону из-за долгов Сбербанку признана банкротом СК «Донстрой». Компания не смогла отдать проценты по кредиту на 11 млн рублей. В итоге 13 февраля в отношении нее было введено конкурсное производство.

11 февраля также в этом же регионе банкротом была признана строительная компания ООО «СТЭК», которая занималась возведением жилых и нежилых домов. Она не смогла вернуть кредиторам 39 млн рублей, пишут «Известия».

Также в феврале стало известно, что в Екатеринбурге на грани банкротства оказался ранее считающийся близким к группе ПИК застройщик «Стройпроект групп». Компания может сорвать проект комплексного развития территории с инвестициями по меньшей мере в 850 млн рублей. До сих пор она выступала в качестве партнера федеральной группы, однако в самом ПИКе заявили, что уже более полугода не сотрудничают с ней.

В Чувашии 22 января банкротом была признана «Регионстрой», которая не смогла отдать долг в 42,6 млн рублей ипотечной корпорации республики, для которой вела многоэтажное строительство. А во Владимирской области 25 января суд признал банкротом ЖК «Поколение», которое не смогло сдать 18-этажный дом, оставив без квартир почти 600 дольщиков.