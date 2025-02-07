Недвижимость

Старинную усадьбу в Опочке продают за 1 рубль

Нежилое здание общей площадью 417,4 квадратных метра, объект культурного наследия регионального значения «Дом И. И. Игнатовича» XIX века, продают в Опочке, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Фото: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

Здание расположено по адресу: Псковская область, Опочецкий район, город Опочка, улица Ленина, дом № 60.

Начальная цена аукциона – 1 рубль (в связи с неудовлетворительным состоянием объекта).

Дата и время окончания подачи заявок - 10 марта в 13:00.

Ознакомиться с документацией, проектом договора купли-продажи, а также порядком проведения торгов можно в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области по адресу: город Псков, улица Пароменская, дом № 21/33, кабинет 4 (цокольный этаж). Телефон для справок: 8 (8112) 298-200, а также на сайте оператора электронной торговой площадки Газпромбанка, на официальном сайте РФ по реализации государственного и муниципального имущества и на официальном сайте комитета в разделе «Продажа и аренда имущества», подраздел «Недвижимое имущество».