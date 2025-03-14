Недвижимость

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Стоит ли сейчас покупать квартиры?

Премьера программы «Квадратные метры» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) состоялась 13 марта. Можно ли сэкономить на покупке жилья в 2025 году? Какие актуальные цены на недвижимость? Стоит ли покупать квартиру сейчас? На эти и другие вопросы ответил руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак.

- Что необходимо знать тем, кто собирается купить квартиру?

- Я обладаю той информацией, которой не обладает обычный гражданин, который собирается приобрести жилье. Дело в том, что, обладая необходимой информацией и зная, что творится у застройщика на заднем дворе, можно понять, что нужно застройщику и когда это нужно. На основании такой информации граждане смогут сэкономить, поверьте мне, очень серьёзные деньги.

- А о каких суммах идет речь?

- Если мы с вами говорим о, например, средней стоимости квартиры в новостройке сегодня в Пскове, то давайте возьмём 5 миллионов рублей, это будет где-то средняя цена двухкомнатной квартиры. Я уверяю, что, обладая необходимой информацией, можно получать очень существенные скидки, вплоть до 10%. Обычно как человек приходит к тому, чтобы приобрести квартиру: кто-то планирует, например, семью, планирует ребенка, думают о расширении жилой площади. У людей, соответственно, есть ожидания от того, какую квартиру они хотят, думают, что хотят две комнаты, хороший район, обязательно школа рядышком, садик рядышком, тут же рядышком работа, всё в шаговой доступности. Конечно же, они рассчитывают на определённую стоимость этой квартиры. Но позже я приведу несколько примеров, как менялась стоимость недвижимости, начиная, допустим, с 2021 года, и в динамике покажу эту стоимость.

- То есть стоимость квартир стремительно меняется?

- Нужно понимать, что пока люди планируют купить квартиру, пока они думают о том, какая она должна быть, где она должна быть, она уже вырастает в цене. То есть они уже понимают, что в этом районе, в этом доме они уже не купят. Дальше они понимают, что уже две комнаты они не купят, а купят одну комнату. Думаю, многие узнали себя.

- А как вы работаете с людьми, которые планируют покупать квартиры?

- Мы очень плотно работаем с людьми, которые квартиры приобретают, предлагаем различные условия, рассказываем о текущей ситуации, о текущих возможностях застройщиков, о программах, которые в банке существуют. И я тоже принимаю в этом участие. Я очень хорошо в этом разбираюсь, и я знаю, как люди к этому вопросу подходят.

Для многих на протяжении достаточно продолжительного периода времени ключевым фактором даже не являлась стоимость квартиры. Потому что кто-то выбирал по какой-то социальной инфраструктуре, кто-то ближе к работе хотел. Кто-то просто район выбирает. Но сегодня этот тренд при выборе недвижимости поменялся просто кардинально. Люди, практически все, обращают в первую очередь внимание на стоимость. Та стоимость жилья, которая сегодня у нас сложилась, на мой взгляд, не просто несправедливая, она ненормальная. То есть, чтобы в нашем городе квартиры уже стоили в среднем 90-95 тысяч рублей за квадратный метр - это ненормально. А студии и однокомнатные квартиры, давайте возьмем с вами для примера район Борисовичи, это самый активно застраиваемый район. Там сейчас так называемые свечки строят, по-моему, 16-этажные, и вот там цена за квадратный метр в студии уже более 100 тысяч рублей. Этот психологический барьер в 100 тысяч рублей - это просто невиданно, неслыханно.

- Стоит ли приобретать квартиры сейчас?

- Я как специалист хочу сказать следующее: на данный момент, пожалуйста, не торопитесь с покупкой квартиры. Сейчас не время ее приобретать. Сейчас не время заходить в совершенно дикие банковские продукты. Я уверяю вас, что ситуация будет меняться. Сейчас не нужно приобретать квартиру, не нужно приобретать недвижимость, нужно просто подождать.

Беседовал Константин Калиниченко

Видеоверсию программы смотрите по ссылке ниже.