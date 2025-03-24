Недвижимость

Областной закон о землях многодетным привели в соответствие с федеральной нормой

Дополнено положение закона, регулирующего предоставление многодетным семьям земельных участков. Изменение в нормативный правовой акт депутаты внесли на мартовской сессии Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Семьям с тремя и более детьми предоставлена возможность получить от государства земельный участок в собственность бесплатно. В действующей редакции областного закона прописано, что это право сохраняется до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет.

Указом президента РФ эта мера социальной поддержки многодетных семей была расширена – верхний предел возраста составляет 23 года в случае очного обучения старшего ребёнка в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Это положение отражено в региональном законе и будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 23 января 2024 года.