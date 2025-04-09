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В Доме Седельщикова в Пскове хотят открыть новый офис конструкторского бюро «Раскат»

В объекте культурного наследия федерального значения - Доме Седельщикова, бывшем клубе «Подросток» на улице Герцена, 5 в Пскове планируют построить новый офис конструкторского бюро «Раскат». Приёмка первоочередных противоаварийных работ прошла 10 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Проведены расчистка территории и здания от мусора, противоаварийные работы на крыше. Также временно заложили аварийные оконные проемы. Весь подлинный и цельный исторический кирпич отложили для дальнейшего использования в реставрационных работах. Деревянные конструкции также обработали, чтобы отсрочить дальнейшее разрушение.

«Замечаний к работе нет, выполнено в срок. Договор на разработку проекта уже заключён, работы займут до 18 месяцев с учётом историко-культурной экспертизы. После этого около 24 месяцев займут работы по восстановлению. Параллельно планируем заняться инфраструктурой, подвод газа, проведение теплосетей. Мусор здесь достигал второго этажа, даже деревья росли», — рассказал представитель КБ «Раскат» Алексей Растопчин.

В настоящее время офис ООО «КБ "Раскат"» расположен по адресу: улица Советская набережная, дом 3. После проведения работ по сохранению памятника на улице Герцена, 5 здесь будет расположен новый офис компании, включающий высокотехнологичный научно-технический центр по проектированию инновационных коммутационных систем.

«Такой центр может стать местом, где совместно с нашими учебными заведениями компания сможет дополнительно обучать конструкторов и инженеров электротехнического направления», – заявил представитель КБ «Раскат».

Напомним, в соответствии с договором купли-продажи от 17 августа 2020 года ООО «Трактиръ 903» приобрело здание, являющееся объектом культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения» ХVII века, расположенное по адресу: Псковская область, город Псков, улица Герцена, 5.

В отношении памятника утверждено охранное обязательство.

В связи с тем, что обязанность по восстановлению памятника не исполнялась, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с исковым заявлением об изъятии объекта культурного наследия и реализации с публичных торгов.

По решению суда памятник был изъят. Решение суда обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанции.

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По результатам проведенных торгов, состоявшихся 8 мая 2024 года, с победителем торгов ООО «КБ "Раскат"» заключен договор купли-продажи здания и земельного участка.

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Новые собственники памятника занимаются проектированием, производством и поставкой перспективных систем и компонентов, таких как: электрические и оптические соединители, проводные и беспроводные интерфейсы.

Среди основных потребителей продукции - ведущие предприятия нефтегазового комплекса, судостроения, энергетического и транспортного машиностроения, телекоммуникационной, аэрокосмической отраслей и робототехники.