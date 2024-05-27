Культура

Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове

Проведен электронный аукцион и подготавливается договор купли-продажи объекта культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения» ХVII века и земельного участка, расположенных на улице Герцена, 5 в Пскове (Дом Седельщикова). Победитель аукциона — общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро "Раскат"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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24 мая Арбитражный суд Псковской области отменил обеспечительные меры в виде запрета управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области осуществлять регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества и земельного участка на улице Герцена, 5.

В суде напомнили, что решением от 11 мая 2023 года из собственности ООО «Трактиръ 903» изъяли объект культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения» ХVII века и земельный участок для организации продажи с публичных торгов.

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По ходатайству комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области по делу были приняты обеспечительные меры в виде запрета осуществлять регистрационные действия в отношении спорных объектов.

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22 мая 2024 года комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области обратился в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, поскольку во исполнение решения суда по делу провели электронный аукцион и подготавливается договор купли-продажи памятника.

Объект культурного наследия федерального значения «Здание производственного назначения» ХVII века принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 года №624.