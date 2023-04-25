Культура

Дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах

Дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела

Суд удовлетворил требование комитета по охране объектов культурного наследия и изъял из собственности ООО «Трактиръ 903» «Здание производственного назначения», ХVII в.» и земельный участок, расположенные по адресу: улица Герцена, 5.

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Напомним, основанием для направления иска в Арбитражный суд Псковской области об изъятии из собственности объекта культурного наследия - дома Седельщикова (бывшего клуба «Подросток»), стал срыв сроков разработки проектной документации для реставрации объекта и проведения первоочередных противоаварийных работ.