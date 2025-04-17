Недвижимость

Россиянам могут запретить покупку жилья за наличные

В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей, рассказала автор законопроекта, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее Российский союз участников рынка недвижимости, объединяющий компании из 58 регионов, включая таких крупных игроков риелторского рынка, как «Самолет плюс» и «Этажи», предложил ввести обязательные безналичные расчеты в сделках с жильем, если они превышают лимит в 1 миллион рублей.

«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, ее поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесем законопроект в конце сессии, где-то в июне-июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», - сказала Разворотнева, уточнив, что текст законопроекта уже подготовлен.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что число преступлений, связанных с лишением недвижимости, выросло с 6 тысяч в 2022 году до 8 тысяч в 2023-м, а нанесенный гражданам ущерб увеличился с 32 до 42 миллиардов рублей. При этом на российском рынке 10–15% сделок между физлицами проходит за наличные, в то время как в США, Канаде, Европе, Китае, Южной Корее практика сводится к безналичным расчетам. А в Германии, Франции и Италии, например, наличные расчеты в пересчете на российскую валюту ограничены суммами от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

«В законопроекте представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет эти наличные расчеты. Поэтому нам тоже тут деваться некуда, надо идти по этому пути», - объяснила Разворотнева.

Она уточнила, что предлагается оплачивать за наличные недвижимость не дороже 1 миллиона рублей. Соответствующие изменения планируется внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ, а ограничительную сумму установить постановлением правительства РФ.

Как добавил глава союза Александр Попов, законопроект направлен на повышение прозрачности сделок и минимизацию мошеннических рисков на рынке недвижимости, пишет РИА Недвижимость.