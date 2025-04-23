Недвижимость

В Псковской области расширен выбор бесплатных земельных участков для участников СВО и их семей

Расширен перечень видов разрешённого использования земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующие дополнения в региональное законодательство депутаты внесли на апрельской сессии Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание

Согласно действующим правовым нормам участники СВО либо члены семей погибших бойцов могут безвозмездно получить от государства землю для индивидуального жилищного строительства. Другие виды использования земельного участка положениями областного закона не были предусмотрены.

В связи с тем, что федеральное законодательство не ограничивает назначение предоставляемых этой категории граждан земельных участков исключительно жилищным строительством, варианты выбора расширяются. Теперь участники СВО и члены их семей вправе выбирать участки не только для индивидуального жилищного строительства, он и для ведения личного подсобного хозяйства и ведения садоводства. Эта мера позволит расширить права участников СВО и членов их семей, так как в муниципальных образованиях Псковской области имеются свободные территории для формирования земельных участков с видами разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и «ведение садоводства».