Недвижимость

Производственно-интеграционные мастерские появятся в Великих Луках

Проектно-сметную документацию разработают для реконструкции нежилого помещения под производственно–интеграционные мастерские в Великих Луках. На это выделят 2 817 843 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс Карты

Под нужды производственно–интеграционных мастерских выделят здание, располагающееся на улице Половская, дом № 3.

Площадь здания составляет 343.6 квадратных метра. Архитектурно-художественные решения выполнят в едином стиле. В здании выполнят работы по реставрации систем водоотведения, вентиляции и водопроводу. Отмечается, что в здании не требуется газификация. Необходимость реставрации сетей инженерно-технического обеспечения определят на этапе проектирования.

Реконструкцию здания проведут с соблюдением мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.

Срок службы объекта капитального строительства будет составлять не менее 50 лет.

Подрядчика планируют определить 19 мая. Итоговую проектно-сметную документацию он должен будет представить не позднее 1 декабря текущего года.