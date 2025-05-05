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В Госдуме предложили упростить смену управляющих компаний в домах

12.05.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

 В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект о снижении с 50 до 25% кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирного дома по отдельным вопросам, в том числе выбору управляющей компании, сообщил РИА Недвижимость член комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Марат Нуриев.

В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Планируем внести законопроект в Госдуму в эту весеннюю сессию», – сказал Нуриев.

По словам Ирины Генцлер из фонда «Институт экономики города», около 30–40% собраний собственников квартир не имеют кворума (более 50% голосов). Поэтому предлагается внести поправки в Жилищный кодекс РФ, разрешающие проведение повторных собраний с кворумом 25% для решения вопросов перепланировки, использования общего имущества, выбора управляющей компании, определения платы за содержание жилья, текущего ремонта и заключения договоров на коммунальные услуги, пишет РИА Новости.

Ирина Генцлер считает, что это позволит принимать решения по менее важным вопросам, которые сейчас часто откладываются или перекладываются на органы власти.

Источник: Псковская Лента Новостей
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