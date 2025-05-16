Недвижимость

«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Какие льготные ипотеки доступны псковичам?

Новый выпуск программы «Квадратные метры» вышел на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Какие изменения произошли на рынке недвижимости? Какие льготные ипотеки доступны псковичам? Какие опасности несет в себе «Сельская ипотека»? На эти и другие вопросы ответил руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак.

- Олег Михайлович, какие изменения произошли на рынке недвижимости в последний месяц, два?

- Изменения действительно есть, не только на рынке недвижимости. Мы с вами можем наблюдать, что геополитическая ситуация меняется постоянно. В такое нестабильное время мы живем. Конечно же, это все не может не отражаться на нашей экономике, в том числе строительной отрасли.

Что касается инструментов приобретения квартиры, стоимость сегодня является определяющим фактором. Хотелось бы, конечно, чтобы определяющим фактором являлась не только стоимость, но и качество квартиры, а, может быть, даже и район, площадь квартиры, чтобы эти факторы доминировали над стоимостью. Это наша цель, цель государства, чтобы наши граждане могли себе позволить сначала смотреть не на стоимость, а на те факторы, которые я перечислил. Для меня, как для человека, как для депутата, конечно, это важно.

Что касается изменений в тех инструментах, которые сегодня помогают нашим гражданам купить жилье, сразу скажу, что подавляющая часть жилья в новостройках сегодня продается по льготным программам. Основная льготная программа – это «Семейная ипотека». Она как действовала, так и продолжает действовать. Процентная ставка по «Семейной ипотеке» сохраняется на уровне 6%.

Есть изменение по отношению к 2021 году, тогда средний срок ипотечного кредитования составлял 7 лет, а с начала 2024 года с учетом того, что и первоначальный взнос во многих случаях вырос, и стоимость квартиры выросла, и льготных программ стало меньше, и достаточно много всяких разных ожесточений произошло, сегодня средний срок ипотечного кредитования составляет от 18 до 24 лет. Представьте себе, где-то в три раза он вырос. Плюс доходы наших граждан существенно начали падать. Ситуация пока такая.

- Есть ли какие-то новые программы?

- Да, действительно. Появилась «Семейная ипотека», которая распространяется на вторичное жильё. Но в этом вопросе есть один очень-очень серьёзный нюанс. Если в самом начале было условие удаления от крупных городов в 50 километров, сейчас это условие устранено, его больше нет. Однако остались и другие условия. Эта ипотека на вторичное жилье выдается в тех населенных пунктах, где строится не более двух домов.

К выдаче данной ипотеки тоже есть достаточно серьезные требования, которые заключаются в том, что дома, естественно, должны быть в нормальном состоянии, они не должны быть аварийные, полуразрушенные и так далее. Дому не должно быть более 20 лет. Давайте посмотрим на примере нашей области. Мы с вами увидим, что на всей территории нашего региона, 24 района у нас, мы можем насчитать буквально 10, наверное, таких домов, и то многоквартирными домами их назвать нельзя. Это просто небольшие дома на несколько квартир. Поэтому я считаю, что для нашего региона данный инструмент не совсем актуален, он не будет востребован.

Наряду, я это сравниваю, есть ещё два вида ипотек, которые недоступны псковичам. Это «Дальневосточная ипотека», которая призвана стимулировать, чтобы граждане переезжали на Дальний Восток, а также «Арктическая ипотека» (Архангельск, Мурманск). Однако мы наблюдаем, что и там она не сильно работает, потому что мы продаём квартиры и видим, что очень много квартир покупают как раз-таки граждане, которые проживают в этих регионах. Эти ипотеки, естественно, отношения никакого к нам не имеют.

Также существует «IT-ипотека», которая также имеет серьезные условия для получения. Специалист должен проработать несколько лет в IT-компании и так далее. В ближайшее время будет все-таки возобновлена «Сельская ипотека». Она будет попадать под льготную ставку, пока еще с процентом не определились, но при получении этой ипотеки будут очень серьёзные и коварные подводные камни. И об этих вещах я бы сейчас хотел рассказать, потому что в ближайшее время она начнёт работать.

- Что здесь опасного?

- Во-первых, условия. Основное для ее выдачи заключается в том, чтобы гражданин, который претендует на данный вид кредитного продукта, проработал в сельскохозяйственной сфере, на сельхозпредприятии. Это может быть даже рыболовный какой-то колхоз, но проработать необходимо не менее 5 лет. Дело в том, что если гражданин, который воспользовался этим инструментом, потеряет работу, а ведь потерять работу можно не только по собственному желанию, потерять работу можно в связи с массой жизненных ситуаций, от которых не застрахован никто, то жилье, которое приобрел данный гражданин, пересчитывается по рыночной процентной ставке. То есть человек приобрел, допустим, под 3 или под 2% жилье, спланировал свой бюджет на свою зарплату, он даже, может быть, и 5% не потянет. А льготную ставку он тянет, и только поэтому он это жилье приобретает. Он уже какие-то деньги уплатил на протяжении скольких-то лет за свое жилье. И тут колхоз перестает существовать.

- Что делать этому гражданину?

- Всё, он лишается жилья, он ничем не застрахован. Свои-то деньги он получит в этом случае, я уверен в этом. Инструменты для этого сейчас существуют определённые, наверняка это будет проработано. Но сам факт остается фактом. Без жилья остается. Поэтому необходимо быть крайне аккуратным в этом вопросе.

- А что касается «Семейной ипотеки»?

- Что касается «Семейной ипотеки», нам еще повезло. Наш регион – один из 32 регионов, в которых самые мягкие требования на получение «Семейной ипотеки». Просто достаточно двух несовершеннолетних детей, и вот под 6% можно жилье приобретать.

Беседовал Константин Калиниченко