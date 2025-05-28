Недвижимость

ЦБ заявил о низкой доступности жилья для покупки в ипотеку

Несмотря на стабилизацию темпов роста цен на жилье и быстрое увеличение номинальных доходов населения, доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России за четвертый квартал 2024 и первый квартал 2025 года.

«Несмотря на стабилизацию темпов роста цен на жилье и быстрое увеличение номинальных доходов населения (+18,6% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с годом ранее), доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой», - сказано в материалах.

По мнению регулятора, субсидируемые программы также не привели к росту доступности приобретения жилой недвижимости, которая в 2025 году осталась на уровне начала 2024 года. В первую очередь на доступность покупки жилья повлиял опережающий рост цен: цены на новостройки и вторичное жилье растут быстрее среднедушевых денежных доходов населения, отмечает ЦБ.

«В первом квартале 2025 года ипотечный заемщик со средним доходом мог приобрести 39 квадратных метров первичного жилья по льготной ипотеке (38 квадратных метров годом ранее), в то время как по рыночной ипотеке – всего 10 квадратных метров (18 квадратных метров годом ранее). На вторичном рынке жилья доступность также продолжает снижаться и составляет 16 квадратных метров (27 квадратных метров годом ранее)», - говорится в материалах.

Вместе с тем указывается, что на фоне роста накоплений граждан в условиях высокой реальной ставки по депозитам финансовые активы потенциальных ипотечных заемщиков для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту в первом квартале 2025 года увеличились на 14% год к году, однако из‑за опережающего роста цен доступность жилья остается на уровне начала предыдущего года.

ЦБ отмечает, что в четвертом квартале 2024 года – первом квартале 2025 года выдачи ипотеки замедлились на фоне окончания безадресной льготной ипотеки и общего роста процентных ставок. В первом квартале 2025 года выдачи сократились до 0,6 триллиона рублей (-42% год к году), а размер ипотечного портфеля на балансах банков за квартал увеличился на 0,4% (задолженность населения по ипотеке при этом осталась неизменной), пишет РИА Новости.

«Вследствие существенного сокращения выдач рыночной ипотеки в первом квартале 2025 года доля льготных программ в выдачах увеличилась до 86%. После завершения массовой «Льготной ипотеки» драйвером роста ипотечного портфеля стала «Семейная ипотека», по которой в четвертом квартале 2024 года выдано 560 миллиардов рублей (примерно 80% от всей ипотеки с господдержкой), а в первом квартале 2025 года – 461 миллиард рублей (примерно 87% от всей ипотеки с господдержкой)», - указывается в материалах ЦБ.