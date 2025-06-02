Как наказать соседа за незаконно поставленный забор, рассказал юрист

Если сосед по даче поставил на чужой земле забор, то первоначально необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля конкретно в регионе, где расположен земельный участок. Об этом рассказала юрист Ляйсан Муртазина. Она объяснила, что чаще последним органом выступает земельный отдел администрации соответствующего города.
Вышеперечисленные государственные органы решают такие вопросы в административном порядке. В случаях, когда достаточно спорная ситуация, необходимо обращаться в суд за защитой нарушенного права по месту нахождения земельного участка с соответствующим исковым заявлением, пишет RuNews24.ru.
Ляйсан Муртазина добавила: прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом. Например, определены ли координаты характерных точек границ земельных участков.
«Если границы вашего участка не установлены, надо обратиться к кадастровому инженеру», - заключила юрист.