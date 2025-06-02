Недвижимость

Как наказать соседа за незаконно поставленный забор, рассказал юрист

Если сосед по даче поставил на чужой земле забор, то первоначально необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля конкретно в регионе, где расположен земельный участок. Об этом рассказала юрист Ляйсан Муртазина. Она объяснила, что чаще последним органом выступает земельный отдел администрации соответствующего города.

Вышеперечисленные государственные органы решают такие вопросы в административном порядке. В случаях, когда достаточно спорная ситуация, необходимо обращаться в суд за защитой нарушенного права по месту нахождения земельного участка с соответствующим исковым заявлением, пишет RuNews24.ru.

«Во избежание ошибок рекомендую сразу обратиться к квалифицированному и практикующему юристу. Кроме того, одним из важных моментов своей защиты от противоправных действий соседа является то, что человек должен быть правообладателем земельного участка, границы которого он нарушил. Для этого права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав)», - отметила юрист.

Ляйсан Муртазина добавила: прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом. Например, определены ли координаты характерных точек границ земельных участков.

«Если границы вашего участка не установлены, надо обратиться к кадастровому инженеру», - заключила юрист.